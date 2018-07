El barri de Viserta de Monistrol celebra els 65 anys de la Geganta Jove

El carrer Viserta de Monistrol de Montserrat celebra aques cap de setmana les seves festes amb una efemèride central, el 65 aniversari de la Geganta Jove, que es va estrenar el 28 de juny de 1953. Junt amb els actes celebrats la passada vigília de Corpus per a festejar-ne l'efemèride i l'estrena del nou vestuari, aquest diumenge la geganta serà especialment protagonista de la passada de la tarda, on desfilarà juntament amb les altres gegantes que s'han realitzat arreu amb la mateixa fesomia. En concret, hi participaran les següents de gegants de l'Hospitalet de Llobregat, Manlleu, les Borges Blanques, del barri de Sant Miquel de Cardona i de la Companyia Comediants.

La Geganta Jove, filla d'una parella de gegants centenària, té la particularitat que és una de les que hi ha a Catalunya, la imatge de la qual es va fer a partir d'una peça de l'escultor olotí Josep Soy. Enguany comptaran també amb la participació musical de la Banda dels Gegants, formació d'orquestra de 8 músics, que amenitzaran les tradicionals passades.

A banda de la trobada de diumenge a la tarda, les Festes de Viserta es complementen amb diverses activitats. Entre altres, hi haurà jocs infantils i un berenar, una sardinada i també un ball de nit, dissabte; i, a banda de les diferents passades, una xocolatada popular, diumenge.

Enguany els Quatrers (administradors) de la festa són Pol Hinojosa i Nerea Quesada, Joan Pozo i Núria Carreras i Joan Aynaud i Nerea Suárez. El barri manté la tradició de guarnir els carrers.