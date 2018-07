El Govern prepara la tarifa plana de l'asfalt

El Govern de la Generalitat està decidit a implantar, si pot ser ja l'any que ve, un model amb tarifa plana (el que també es coneix com a vinyeta) per als usuaris habituals de la xarxa de carreteres catalanes, que suposaria alhora una eliminació dels peatges. És a dir, una taxa per als conductors catalans (i un import per als conductors que utilitzin o circulin de pas per la infraestructura viària catalana), per distribuir el cost de tota la xarxa. Aquest model, si s'aconsegueix portar a terme, tindria una incidència molt important a tota la xarxa viària catalana, però també molt específicament a la Catalunya Central, ja que és un territori on hi ha un peatge explícit (el de l'autopista Terrassa-Manresa, amb una concessió encara llarga) i diversos peatges a l'ombra (vegeu pàgina 3)



El nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat públicament els darrers dies la implementació d'aquesta vinyeta de manera «homogènia a tot el territori de Catalunya», i ha posat en relleu que el Govern ja té una proposta «molt elaborada», «parlada» i «a punt» per ser portada a la pràctica.



En una compareixença recent, Calvet argumentava que «la pregunta no és si s'han d'acabar els peatges, sinó com es finançarà el manteniment, la gestió i la millora de la infraestructura viària». A més, defensava que els recursos que aporti aquesta futura taxa o tarifa plana serviran per «millorar el transport públic», així com per aplicar «mesures» a favor de la sostenibilitat de la xarxa viària.



El sistema que té definit la Generalitat passaria per la creació d'un ens, que podria ser un consorci entre les diferents administracions, que s'ocupi de l'explotació, millora i manteniment de les anomenades vies d'alta capacitat de Catalunya (autopistes i autovies), que inclouen tant les que disposen d'un peatge amb amb barrera física com els anomenats peatges a l'ombra. En el capítol financer, obtindria els recursos i els redistribuiria segons les condicions contractuals de cada via, ja siguin de gestió directa per part de l'administració o de concessió privada.



La vinyeta anual, segons la proposta que el Govern té dissenyada, costaria entre 60 i 80 euros més IVA. Amb aquesta tarifa es podria circular per totes les vies d'altes prestacions durant un temps determinat. El criteri és que qui usi la xarxa pagui el seu cost d'explotació. El projecte preveu que tots els vehicles amb domicili fiscal a Catalunya abonin aquesta modalitat. Als qui acreditin haver recor-regut menys de 3.000 quilòmetres a l'any i no haver usat vies d'alta capacitat (no haver estat detectats pels lectors de matrícules) se'ls retornaria aquest import. Hi hauria diferents preus segons el temps d'utilització per als turismes forans i també segons els tipus de vehicles.



S'han calculat uns ingressos del sistema de 930 milions anuals en el període 2019-2021, en el qual encara estan vigents les principals concessions amb peatge explícit. A partir del 2022 fins al 2032 la xifra s'eleva a 1.100 milions a causa dels costos inferiors després de la reversió d'aquestes vies. El 29% dels ingressos procediria de vehicles de no residents i el 46% dels costos es destinaria a les compensacions transitòries als actuals concessionaris.

La concessió de la C-16, al contenciós



L'acord de concessió de la C-16 a Autema està des de fa tres anys als tribunals, pendent de resolució. El litigi el va iniciar la concessionària quan va presentar un recurs contenciós administratiu contra la modificació aprovada per la Generalitat en relació amb aquest acord de concessió, del qual es va publicar el decret el juliol del 2015. El que establia eren canvis importants en els criteris de compensació econòmica de la Generalitat envers Autema. Fins al canvi de condicions, l'administració pagava cada any uns 38 milions d'euros a la concessionària en concepte de compensacions per falta de trànsit, ja que s'establien unes previsions inicials a partir d'un pla econòmic i financer elaborat per l'empresa i, si no s'assolia, la Generalitat abonava la diferència.