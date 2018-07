«L'objectiu és que es relacionin amb altres nens i aprenguin a ser autònoms»

Els motius més recurrents que mouen les famílies del Bages a apuntar els seus fills als casals d´estiu són dos. Per una banda, consideren que les estades ajuden que els infants es relacionin i estiguin a l´aire lliure. Per altra banda, assenyalen que els casals són un bon lloc on deixar-los mentre ells treballen. De fet, hi ha famílies que reclamen més hores d´acollida.

«M´agradaria que el casal de Santpedor (el Bitxac) oferís la possibilitat d´acollir els nens a la tarda», remarca una veïna del poble bagenc, Ester Vinyals. Considera que l´horari dels casals hauria de coincidir més amb la jornada laboral de la majoria de famílies, «que se sol allargar fins a la tarda». Tot i així, la major part dels casals de la comarca han desestimat la intenció de fer activitats a la tarda, ja que la demanda d´acollida es concentra al matí.

Ester Vinyals reclama més hores però agraeix l´ampliació de l´horari de monitoratge de 8 a 9 i d´1 a 2 al casal de Santpedor per a les famílies que ho necessitin. Aquesta ampliació també la proporcionen altres casals, com ara el Vitamina-E de Sant Fruitós. Un veí del poble que du els seus fills allà, Salvador Prat, explica que utilitza aquest servei, «però ens agradaria que s´allargués fins a les 3». Tot i així, explica que cada any inscriu els fills a aquest casal «perquè s´ho passen bé i hi fan activitats adequades per a la seva edat».

Les famílies opten per repetir de casal perquè és una forma d´estrènyer els lligams entre els monitors i els infants que es retroben any rere any. A més, també és una manera de conèixer gent del poble. «Som de Santpedor i és el tercer any que duc el meu fill al casal del poble (el Bitxac) perquè ell ja hi té alguns amics i cada any en fa de nous», explica la veïna Eva Soto. Comenta que ella ha decidit apuntar-lo al casal perquè es mogui i conegui gent. «L´objectiu és que es relacioni amb altres nens i nenes de la seva edat i aprengui a ser més autònom», afegeix Soto.

Amb la fi de fer-los sortir de la bombolla familiar i fomentar que es moguin per l´aire lliure, les famílies apunten els fills als casals. «Si no vingués a les colònies potser s´estaria tots els matins d´estiu estirat al sofà mirant la televisió», comenta una de les mares, Anna Maria Sánchez. «Encara són infants i alguns estan a punt d´entrar a l´adolescència però han de gaudir d´aquesta època tan preciosa», destaca Sánchez.