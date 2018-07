Sallent planeja per a final d'any un projecte per obrir-se al riu pel camí de Cabrianes

Una imatge simulada del primer tram on s´actuarà

Una imatge simulada del primer tram on s´actuarà ajuntament de sallent

L'Ajuntament de Sallent treballa en una proposta per obrir el municipi al riu per la zona del camí de Cabrianes, com també ho farà en altres punts de dins el nucli.

El projecte preveu l'adequació del camí que comunica el nucli urbà amb Cabrianes, si bé ara per ara només s'ha fet l'aprovació inicial de la primera fase (entre el nucli i l'escorxador), que es començarà a executar a final d'any. S'adequarà un recorregut al costat del vial de cotxes amb espais per anar a peu i amb bicicleta: se suprimirà la barana de la vorera que la separa del riu i s'eixamplarà amb terra de sauló compactat. També s'obrirà un camí paral·lel més proper a la llera, amb zones de pícnic.