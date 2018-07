450 establiments comercials de la comarca vetllen pel bon tracte a la gent gran

En mig any de funcionament la campanya «Tracta'm bé» impulsada pel Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa per evitar els mals tractes a la gent gran i fomentar el bon tracte ja ha donat els seus fruits. 450 establiments comercials i altres serveis de la comarca s'han adherit a la iniciativa Espai amb Tracte i han detectat en el seu recinte deu casos de possibles situacions de risc o maltractament cap a les persones grans.

L'ens comarcal va fer ahir un balanç positiu del primer mig any de la campanya, que compta amb l'adhesió dels 30 ajuntaments de la comarca. La iniciativa Espai amb Tracte ha permès que 450 comerços i equipaments hagin esdevingut espais on les persones grans se sentin ben ateses i puguin advertir de situacions on es produeixi alguna situació de discriminació o maltractament. Fins ara, per aquesta via s'han detectat deu casos majoritàriament de negligències per part de familiars o cuidadors, que s'han derivat als Serveis Socials del municipi corresponent. D'aquests casos detectats el 80% eren dones i el 20% homes.

Un dels municipis on la iniciativa ha tingut més bona acollida és a Castellbell i el Vilar on el 90% dels establiments s'hi han sumat. L'alcaldessa, Montserrat Badia, destacava l'avantatge del pobles petits a l'hora de «treballar des de la proximitat» i va ressaltar que al municipi han detectat sobretot «les dificultats que té la gent gran per accedir a les entitats bancàries i hi estem treballant».

El conseller comarcal de l'àrea d'Acció Social, Albert Marañón, va fer ahir un balanç positiu de la campanya que ha suposat un «canvi de paradigma respecte les accions i polítiques públiques perquè es passa de donar resposta a la urgència a prevenir i evitar les problemàtiques». Va afegir també que «avui la situació és millor que fa 6 mesos a l'hora de prevenir i combatre les situacions de mals tractes».

A banda de la iniciativa dels establiments, la campanya compta amb altres accions com un conjunt de cartells que, des del mes de febrer, s'han repartit en els diferents municipis i a la premsa per promoure mensualment situacions de bon tracte. El Consell d'Infants del Bages també va tractar la temàtica durant el curs passat. Segons el conseller de l'Àrea d'Educació, Eloi Hernàndez, «és una manera de conscienciar els infants d'una realitat ben present i molt propera, a vegades desconeguda i silenciada».

Una altra de les accions de la campanya Tracta'm bé han estat els tallers d'autoprotecció financera que ha realitzat l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor a diversos municipis del Bages. Els tallers han consistit en donar consells clau perquè les persones grans estiguin alerta de possibles fraus comercials a domicili o per telèfon. En total, hi han assistit 280 persones d'11 municipis de la comarca.

De cara al proper curs, es faran tallers a més municipis i la campanya ja té a punt noves accions. Es posarà en marxa la iniciativa Aules amb tracte, en la qual es proposen activitats adreçades a les escoles de la comarca. A més, el 29 de setembre s'estrenarà l'obra de teatre Escenes amb Tracte, a càrrec de l'Esplai Artesenc i el Teatre Nei a l'Auditori de Navarcles.