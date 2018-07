Sant Salvador de Guardiola aprova el reglament per la futura Escola Municipal de Música

El ple municipal de Sant Salvador de Guardiola va aprovar per unanimitat el reglament de la futura Escola Municipal de Música, que preveu obrir portes aquest mateix curs entrant. Un document que servirà com a eina per a la gestió de l'escola i que defineix el funcionament que haurà de tenir el centre, així com les normes de convivència que hauran de seguir alumnes, professors, pares i personal administratiu.

L'Ajuntament té la intenció de començar el servei de l'escola de música aquest mateix curs. En un principi a les instal·lacions de l'escola Montserrat, i a partir de gener o principis de 2019 passar l'activitat al pis superior de La Sala-Teatre, perquè es converteixi en l'emplaçament definitiu. Uns noves instal·lacions per les quals el consistori compta amb un important ajut de la Diputació de Barcelona.

La idea amb què treballa l'Ajuntament és, a través d'un conveni, aprofitar l'estructura i borsa de professors d'una entitat de música ja existent. Així ho va explicar l'alcalde, Albert Miralda, al ple, on va afegir que "hi ha inquietud i demanda per posar en marxa aquest servei, i volem fer-ho bé, de manera que aporti un plus i un valor afegit al poble".

La futura Escola Municipal de Música de Sant Salvador de Guardiola té com a objectiu desenvolupar les capacitats creatives i la sensibilitat artística de totes les persones, de qualsevol edat i formació, que desitgin endinsar-se en aquest àmbit. Per fer-ho, es dotarà l'ensenyament musical d'un component lúdic, emocional i creatiu, a través d'un pla d'estudis flexible i adaptat a les possibilitats i necessitats de cada alumne.