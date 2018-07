L'escola La Flama serà el nou col·legi electoral per als veïns de Pineda de Bages

Els veïns de Pineda de Bages votaran a l´escola La Flama en els comicis electorals que hi hagi a partir d´ara, després que l´Ajuntament de Manresa ha cedit a la sol·licitud que li havia traslladat el de Sant Fruitós per convertir aquest centre en la nova seu electoral d´aquesta urbanització. I és que l´escola es troba dins el terme municipal de Sant Fruitós però pertany al sistema educatiu públic de Manresa.

Fins ara, els veïns de Pineda, que pertanyen a la secció electoral 1-4-U, votaven en un local municipal del carrer Castellnou, de petites dimensions, i que no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest ha estat el principal motiu de petició per part de l´Ajuntament de Sant Fruitós, com també el fet que es tracta d´una escola pública (que ja són seu electoral en molts casos), i s´han valorat les mesures de seguretat, la infraestructura i la climatització del nou espai.

L´Ajuntament de Sant Fruitós assumirà les despeses que es generin durant els comicis que se celebrin a l´escola La Flama, i es compromet a vetllar perquè l´activitat del centre no es vegi afectada.