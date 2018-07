L'acció de Música per la Llibertat podria reunir un miler de persones a Lledoners

Els presos de Lledoners tornaran a sentir aquest vespre les notes d' El cant dels ocells». Sentiran les notes i també l'escalf de centenars de persones que hi acudiran. És la tercera setmana que Música per la Llibertat fa l'acte als murs de dar-rere la presó per reclamar l'alliberament dels polítics i líders socials que estan empresonats, ara en tres centres de Catalunya, i també el retorn dels que viuen a l'exili. Aquesta tercera jornada podria tenir encara més participació que les anteriors (diumenge passat, els organitzadors consideren que hi havia un miler de persones). D'entrada, han anunciat la seva presència un grup de Vilafranca del Penedès, que hi anirà amb dos autocars, amb la intenció de fer alguns pilars com a castellers i de participar en el cant com a coral.

L'acte del primer diumenge pretenia ser simplement una mostra senzilla de suport als presos per part dels grups de Música per la Llibertat de Sant Fruitós, Artés, Manresa i Sant Joan, que des del mes de novembre passat estan interpretant cada dia la simbòlica peça. Però el primer dia ja hi va haver desenes de veïns, el segon es va incrementar l'assistència i els organitzadors creuen que la iniciativa encara pugui aplegar més gent. Per anar-hi no s'hi accedeix per la carretera de la presó. Cal entrar al polígon Pla del Vinyats de Sant Joan i a la primera rotonda neix el camí que porta fins a la part exterior de Lledoners. Allà mateix hi ha lloc per aparcar en un camp amb espai per a tothom, i l'organització demana que no s'aparqui al voral de la carretera.