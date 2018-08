Cardona crea un espai d'aparcament d'autocaravanes

L'Ajuntament de Cardona ha remodelat part de l'aparcament existent al costat del Camp de Vida Activa per a crear una àrea d'aparcament per autocaravanes.

La zona de serveis constarà de sistemes de buidatge d'aigües grises „dutxa, lavabo i pica„ i d'aigües negres „fecals„, preses d'aigua potable i dipòsits per a recollida de residus sòlids domèstics. Disposarà també de panells informatius per al correcte ús de les instal·lacions. Les autocaravanes hauran d'estar estacionades i en cap cas es permetrà l'acampada. Els vehicles no podran desplegar finestres ni qualsevol altre mecanisme i no es permetrà col·locar taules ni cadires. L'Ajuntament adverteix que l'ús és exclusiu per autocaravanes i no es permet rentar el cotxe.

El projecte, que ha tingut un cost de 4.900 euros, respon a la política de millora de les infraestructures viàries de l'Ajuntament i dona resposta dins la vila a l'auge del fenomen de l'autocaravanisme o del turisme itinerant, que ha experimentat un creixement molt important a Catalunya en els darrers anys.