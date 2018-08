El lehendakari basc Iñigo Urkullu es va reunir amb Junqueras a Lledoners

El lehendakari basc Iñigo Urkullu va visitar aquest dimarts la presó bagenca de Lledoners i es va entrevistar amb l'ex vicepresident del Govern Oriol Junqueras, segons ha avançat La Vanguardia.

Segons ha pogut saber Regió7, Urkullu va assistir a la reunió acompanyat de la consellera de justícia Ester Capella. La visita no va seguir els protocols habituals del centre penitenciari i Urkullu no va veure la resta de polític presos.

La reunió no es va celebrar a la sala de visites de Lledoners, sinó que va tenir lloc en una altra ubicació. Urkullu va parlar amb el líder d'ERC durant unes dues hores.

Ahir dilluns a la tarda, qui va visitar Oriol Junqueras a la zona de comunicacions de Lledoners va ser Pepe Álvarez, sindicalista i secretari general de la UGT, en una visita institucional.

Aquest dimecres serà el torn d'Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona visitarà aquest dimecres el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn. L'alcaldessa de Barcelona ja va trobar-se amb Jordi Cuixart al mateix centre penitenciari el 30 de juliol passat. Amb tot, aquesta no va ser la primera visita que Colau feia als polítics i líders d'entitats presos.

Al març va desplaçar-se fins a Madrid per visitar a la presó de Soto del Real a Jordi Cuixart, a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, així com l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, a la presó d'Estremera. Tot i que en aquell moment la seva intenció era visitar Oriol Junqueras, no va ser possible.