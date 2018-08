Avinyó preveu implementar el model de recollida porta a porta a l'octubre

Avinyó implantarà el sistema de recollida de residus porta a porta durant el mes d'octubre. La intenció inicial era poder-lo posar en marxa aquest estiu, «però encara ens han d'arribar alguns materials», per la qual cosa s'haurà retardat uns mesos, apunta l'alcalde, Eudald Vilaseca.

El consistori aposta pel canvi de model amb l'objectiu d'augmentar el reciclatge i reduir les despeses, tenint en compte que Avinyó recicla actualment el 31% dels residus, «una dada que ha de canviar amb l'inici del nou sistema», apunta l'alcalde.

Abans de posar en marxa el sistema, el consistori pretén oferir sessions informatives als veïns per tal de concretar l'horari de recollida del servei porta a porta, els dies destinats a cada fracció o inclús recordar les cinc fraccions de residus que s'han de separar per reciclar. L'alcalde sosté que el calendari i l'horari de recollida encara s'han de concretar.

Una recollida personalitzada



Un dels punts destacats del nou sistema serà l'ús de la tecnologia per personalitzar la recollida. Vilaseca explica que els cubells fraccionats de què disposarà cada habitatge tindran un xip, que incorporarà l'adreça. «Aleshores l'operari que s'encarregui de la recollida porta a porta durà un braçalet que llegirà la informació d'aquests xips», assenyala. Per tant, el consistori podrà elaborar una base de dades sobre la freqüència amb què els veïns utilitzen el servei porta a porta.

L'alcalde remarca que, amb el lector de xips, es podran detectar els veïns que mai utilitzen el servei porta a porta. «Si s'observa que una persona mai fa ús del nou sistema es pot intuir que potser llança la brossa al bosc o en altres pobles». Sosté, però, que l'objectiu d'aquest sitema tecnològic no és sancionar els mals hàbits, «sinó fer un seguiment de la implantació del sistema i focalitzar els problemes per intentar resoldre'ls». Explica que el poble disposarà d'un informador ambiental que ajudarà els veïns a adaptar-se al nou sistema.

Vilaseca destaca que desapareixeran els contenidors de la via pública, excepte els de vidre. «Una proposta per garantir la seguretat dels veïns, ja que deixar el cubell de vidre al carrer podria comportar alguna afectació», sosté l'alcalde. A més, puntualitza que la fracció de vidre «és de les que presenten la taxa de reciclatge més elevada». Apunta que un camió passarà per tots els habitatges de la població durant cinc dies cada setmana. «Hi haurà quatre dies que recollirà dues fraccions i un dia que solament se n'endurà una», explica Vilaseca. Destaca que el poble disposarà d'una àrea d'emergència que es destinarà, principalment, a les masies aïllades, «ja que és complicat fer arribar al camió als habitatges disseminats». Remarca que hi haurà càmeres de vigilància a l'àrea d'emergència «per evitar els comportaments incívics».

Segons l'alcalde, un dels problemes que afecten el reciclatge d'Avinyó és que es diposita una quantitat abundant de runa al contenidor de rebuig. Una situació que incrementa l'import que cada municipi ha de pagar per la tona de rebuig dipositada a l'abocador. Comenta que el consistori està en dèficit, ja que aquest cànon ha augmentat durant els últims anys. Així doncs, segons l'alcalde, «l'única via és apostar pel sistema porta a porta, que és més car de mantenir, però reduirà les tones de rebuig i augmentarà la bonificació per reciclar».