Sant Fruitós prepara una Jornada Solidària Groga per al 8 de setembre

L´entorn del Cobert de la Màquina del Batre de Sant Fruitós serà l´escenari el dissabte 8 de setembre de la jornada Pel Groc Gros, una iniciativa solidària que recollirà fons en benefici de l´Associació Catalana Pels Drets Civils (ACDC). És una proposta dissenyada per l´Ajuntament, l´ANC de Sant Fruitós i veïns del poble vinculats als Músics per la Llibertat, que des de fa mesos es troben cada dia a les 9 del vespre per tocar El Cant dels Ocells en solidaritat amb els independentistes presos i exiliats.

El programa començarà al matí amb un Despertar Groc, que proposa activitats infantils i tallers en què es podrà crear una xapa commemorativa de l´Onze de Setembre; actuacions castelleres i de l´esbart dansaire Som Riu d´Or.

Després de dinar hi haurà la projecció del documental «20-S» sobre els fets del 20 de setembre de l´any passat, i les actuacions de Sherpah i Cata Garriga. En acabat hi haurà l´acte institucional amb vídeo-missatges des de l´exili i parlaments de familiars dels independentistes presos i exiliats.

Les activitats continuaran a les 9 amb Cant dels Ocells i un petit concert fins al sopar «Pose-m´hi ous», a base de truites i elaborat per colles, associacions i particulars, i que estarà amenitzat per Txoca´ns i Raska.

A més, durant tot el dia es podrà visitar l´exposició «El procés a punta de BIC», de Jordi Magrià i els quadres d´Artistes de la República, i hi haurà música amb DJ Berna i DJ Laia. Passada la mitjanit hi haurà l´actuació final de DJ Ferry B, entre altres.