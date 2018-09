Calders municipalitzarà les piscines que ara són del Club Esportiu La Guàrdia

Calders tindrà piscines municipals. L'Ajuntament d'aquesta localitat està negociant amb el Club Esportiu La Guàrdia l'adquisició de les instal·lacions que ara gestiona aquesta entitat privada a la urbanització de la Guàrdia de Calders, amb previsions que la compra es formalitzi aquest mateix any, segons ha explicat l'alcalde, Eduard Sànchez.

L'operació estableix un preu de compra de 92.400 euros (que probablement s'efectuarà amb dos pagaments), i respon a la necessitat de garantir el manteniment d'aquestes instal·lacions, tenint en compte les dificultats que té el club per poder-ho fer només amb l'ajut dels 66 socis que té actualment l'entitat. Ara serà l'Ajuntament qui se'n farà càrrec, amb la qual cosa se n'assegurarà «la continuïtat», apunta Sànchez.

Les negociacions inclouen la compra de les piscines, i també de la resta d'instal·lacions esportives del club, com són les pistes de tennis, de vòlei i de pàdel que hi ha al mateix complex. De fet, l'Ajuntament ja tenia cedides aquestes pistes a un termini de 15 anys, però eren propietat del club, i ara passaran definitivament a mans del consistori. Pel que fa pròpiament a la instal·lació de les piscines, es tracta del vas gran, de la piscina rodona més petita per als infants, i també del servei de bar.

Tot i ser unes instal·lacions de propietat privada, fins ara els veïns del poble ja podien fer servir les piscines pagant, però ara que seran municipals, es mirarà que l'accés pugui ser ser més econòmic, apunta l'alcalde, si bé de moment encara no s'han decidit els preus, que es preveuen fixar amb l'aprovació de les noves ordenances de cara a l'octubre.

El fet que les piscines siguin municipalitzades també fa plantejar a l'Ajuntament fer algunes millores a les instal·lacions. «Volem potenciar el servei i millorar-ho», diu Sànchez, tot i que possiblement es deixaria per al proper mandat, passades les eleccions municipals del maig.

Aquesta operació arriba un any després de les reformes que l'Ajuntament ja va fer a la zona esportiva de la Guàrdia per valor de 40.000 euros. Els treballs van afectar tot l'espai, amb la millora d'una de les pistes de tennis existents i la reconversió de l'altra en una pista de pàdel. També es va adequar un camp de futbol infantil d'herba.