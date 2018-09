Santpedor celebra avui una jornada d'ajuda a Proactiva Open Arms

El col·lectiu «Santpedor amb els refugiats» ha organitzat per a avui una jornada de festa i reflexió per recollir diners que es destinen a una organització que treballi en aquest àmbit, enguany a Proactiva Open Arms. Als actes participaran persones vinculades als projectes d'aquesta ONG, com és el cas de Guillermo Cañardo, que amb els periodistes Xavier Bertrat i Cristina Mas, i Francisco Gea, de Fundació Tomàs Canet, oferiran una xerrada col·loqui a la plaça Gran, a partir de les 18 h. Des d'aquesta mateixa hora i fins a les 20 h, a la capella es podrà conèixer el projecte escolar en anglès que van fer el curs passat alumnes de la Serreta i el conte d'Intermon Oxfam ¿Falta mucho?. A les 20 h la festa es desplaçarà al Born amb un sopar popular i actuacions.