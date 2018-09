Súria té el cens genètic de tres quartes parts dels gossos del municipi

La iniciativa forma part de la campanya per combatre que es deixin deposicions a la via pública

La iniciativa forma part de la campanya per combatre que es deixin deposicions a la via pública ARXIU/Q. C.

El cens genèctic caní de Súria ja disposa de les dades de 644 gossos, xifra equilvalent al 74% del nombre total que es troben identificades a la vila. La iniciativa es va posar en marxa durant l'any passat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i l'Ajuntament de Súria. Des de la seva posada en marxa, les dades del cens genètic han servit per identificar els responsables d'alguns dels 78 casos d'incivisme detectats per la Policia Local, la brigada municipal d'obres i serveis, i els efectius del servei de neteja viària. Aquests casos han consistit bàsicament en l'abandonament de deposicions a la via pública.

Des de l'1 de juny de 2017 és obligatori que tots els propietaris de gossos del municipi aportin les dades de les seves mascotes al cens genètic caní. L'actual ordenança municipal sobre pertinença, control i tinença d'animals també obliga a inscriure tots els gossos en el cens general d'identificació d'animals de companyia.

Per aquest motiu, l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha fet una crida especial als propietaris de gossos que encara no formen part del cens genpetic caní o del general per tal d'aportar-hi les dades de les seves mascotes.

L'ordenança també obliga els propietaris de gossos a recollir immediatament les deposicions dels seus animals.