Sallent haurà de buscar una altra empresa per acabar les obres aturades del pont vell

L'Ajuntament de Sallent haurà d'encarregar la finalització dels treballs a mig fer de la reforma del pont vell a una nova empresa. La situació era de preveure després que en un ple ara fa deu dies el mateix govern va admetre dificultats a l'entorn d'una obra que feia dies que estava aturada, i si bé aleshores no en va precisar els motius ni com resoldria la situació, ara s'ha confirmat que la constructora té problemes financers i que no pot continuar-la. S'havia d'acabar aquest octubre.

L'alcalde, David Saldoni, va manifestar ahir a aquest diari la voluntat de reprendre els treballs «tan aviat com puguem», però va reconèixer que en aquest moment «és impossible» de dir quan podran estar acabats. Els serveis jurídics municipals estan estudiant la manera «més ràpida» de poder avançar, ja sigui amb una cessió de contracte o amb algun altre mecanisme que eviti, si es pot, començar el procés d'adjudicació des de zero, que seria molt més lent. «Mirarem allò que jurídicament ens permeti anar més de pressa», deia Saldoni, confiant a tenir la fórmula aquesta mateixa setmana.

Les obres del pont vell de Sallent van començar el juny passat, i anaven segons el ritme previst fins que es van aturar a l'agost. El motiu exposat per l'empresa és que no disposava de les planxes de formigó que s'han d'instal·lar perquè el proveïdor estava de vacances, però al setembre tampoc es van reprendre els treballs, i va ser aleshores que l'Ajuntament va tenir coneixement dels problemes financers de la constructora. L'empresa va demanar uns dies per aconseguir nou finançament i reprendre les obres però no se n'ha sortit, i l'Ajuntament li ha comunicat que ja no disposa de més temps.

Amb l'inici de les obres, al juny, es va barrar totalment el pas pel pont vell. A l'agost es va obrir als vianants però encara no hi poden circular vehicles. La situació es mantindrà igual fins a la represa dels treballs.