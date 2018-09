La Fira de Sant Miquel de Santpedor potencia els espais

La Fira de Sant Miquel de Santpedor arriba aquest aquest setmana a la seva 28a edició amb diverses novetats i un programa farcit de música, art i productes naturals i ecològics. També per primer cop s'ha organitzat el certamen potenciant diferents espais. D'una banda, hi haurà la zona infantil, al Passeig durant tot el diumenge, els espais musicals-gastronòmics, tot el cap de setmana repartits per tot el bari antic, i espais d'art en cinc punts diferents del poble. Enguany, hi ha més activitats que mai durant tot el cap de setmana i dissabte, dia previ a la fira, es fa un gran concert a Cal Llovet.

«Hem fet un esforç per crear un concert atractiu per la Fira», explica el regidor de Cultura, Agustí Comas. Per això, al programa s'anuncia el concert del grup Strombers per a dissabte, dia previ a la Fira de productes naturals, ecològics amb música i artistes al carrer. El concert és gratuït i es fa a la mitjanit a Cal Llovet. És una de les novetats de l'edició d'enguany de la Fira però no la única.

També per primer cop es destina un espai a FoodTrucks Vermusic, des de divendres a les 18h i fins a diumenge a la tarda amb un escenari amb actuacions musicals. Aquest serà un dels set espais musicals-gastronòmics que es podran trobar a la Fira. Així també es muntarà tot el cap de setmana la Taverna Popular a la placeta del Born amb fins a 5 actuacions en directe i un tast de cerveses. Al Born hi haurà també degustació de tapes i vins. Al carrer Ample es podrà degustar diumenge rostit de Porc i al carrer Jaume Ferran hi haurà paella vegetal. A més, els restaurants de Santpedor ofereixen el menú de fira.

A banda de la música, l'art també té un pes important amb més exposicions que mai per la Fira. Enguany, a l'exposició Vi_suals a l'auditori del Convent, l'espai d'art de la Boite Lennon al carrer dels Arcs i l'exposició de ceràmica i de pintura, que organitza l'entitat Ressò a la Capella de Sant Andreu, s'hi sumen la mostra de talla i l'exposició Scketchcrawl a la Nau i la mostra de Cartellisme de la Coral Escriny, en el marc de la seva celebració dels 50 anys.

Quant a la fira, reunirà més d'un centenar de parades de productes naturals i ecològics distribuïts diumenge pel barri antic. L'Ajuntament ha organitzat per primer cop un concurs d'Instagram on els participants poden penjar fotografies de la Fira amb el hashtag #FSM2018 i esmentant @ajsantpedor.



Les entitats organitzen més d'una dotzena d'activitats

Durant tota la setmana ja s'han celebrat diverses activitats paral·leles a la Capella, a la Biblioteca i a la Nau de Santpedor. Divendres arranquen els actes festius amb la Firatasca, una cercavila nocturna per carrers del barri antic amb la Xaranga Màgic i les actuacions de la Colla Bastonera Picarols, els Bous de foc de Santpedor i els Castellers. Les entitats tenen un gran protagonisme per la Fira.

Dissabte se celebra el XVIII Campionat de Petanca amb persones discapacitades que organitza GIDBA, el Club Escacs celebra el III Escac i Tast, el SAC col·labora en diferents iniciatives artístiques i en el muntatge d'exposicions. Se celebra també la trobada de Colles Geganteres i el Correfoc amb els Bous de Foc i la colla convidada Fúries d'Ausa de Vic. Diumenge, el Club Esportiu Hivernal del Bages fa una nova caminada de la Fira, hi ha la trobada de puntaires, una exhibició d'activitats de la Llar d'Avis Ca l'Arola, l'actuació Bastonera, l'actuació castellera amb la colla local acompanyats dels Tirallongues de Manresa i els Castellers de Sabadell i una mostra de balls country de l'entitat de Santpedor.



Inauguració de les noves instal·lacions de la ràdio municipal

Per arrodonir la Fira, és aquesta setmana quan es culmina un projecte que ha tardat més d'un any a gestar-se, el trasllat i modernització de la ràdio municipal. Aquest dijous se celebra una sessió de portes obertes a les 19h a la Nau, on a partir d'ara tindrà la seva seu Ràdio Santpedor. Un equipament nou amb un ampli locutori, un control central, un estudi de gravació i una espaiosa redacció. Durant la jornada es presentarà l'equip que dirigeix la ràdio, es farà un reconeixement als voluntaris de l'associació Amics de la Ràdio, i es mostrarà el nou logo obra del col·laborador Joan Bosch.

També s'aprofitarà per presentar el vídeo de promoció de Santpedor que mostra el poble des de 4 vessants: la patrimonial, la festiva i tradicional, l'econòmica i la mediambiental.

La ràdio oferirà una programació especial diumenge de prop de 4 hores, matí i tard, amb un espai matinal informatiu i un espai a la tarda conduit per la santpedorenca Anaïs Vila i més de mitja dotzena d'actuacions musicals en directe a la plaça Gran, sota les arcades. Una dotzena de persones faran possible aquesta programació que s'emet des del 90.0 del dial.