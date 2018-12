Santpedor perd el seu campaner, Jordi Espinalt, que mor als 56 anys

Santpedor lamenta la pèrdua del campaner del poble, Jordi Espinalt, que ha mort aquest dimarts als 56 anys com a conseqüència d'una malaltia. El funeral serà aquest dijous a les 11 a l'església de Sant Pere de Santpedor.

L'ofici de campaner, que entre altres feines ell encara mantenia després de tres generacions d'una mateixa família, l'havia fet molt popular al seu poble, que el 2014 el va reconèixer amb el nomenament de campaner honorífic per una tradició cada cop més estranya de veure. I és que Espinalt tocava manualment les campanes en dies assenyalats, una dotzena de vegades l'any a l'església de Samt Pere d'Or, com encara va fer aquest estiu per la festivitat de Santa Anna.

Tal com va explicar ell mateix en un ampli reportatge que aquest diari va publicar en l'edició del 18 d'agost passat, Espinalt va aprendre el toc de campanes del seu avi Josep, que va començar a tocar a l'església de santpedor l'any 1949. La tradició va passar del seu avi al seu pare Màrius, i a ell mateix. Membre de la Confraria de Campaners de Catalunya, Espinalt confiava "que el món de les campanes no s'apagarà".