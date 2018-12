Sant Fruitós de Bages firma un acord per al control i protecció i d'animals abandonats

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha arribat a un acord amb l'associació Niu de Petjades per al control i protecció dels animals abandonats al municipi.

Amb el conveni que han signat el consistori i l'entitat es treballarà sobretot en el seguiment i cura de les colònies de gats com en poder fer front als abandonaments dels gats domèstics.

En concret, l'Ajuntament subvencionarà amb 1.400 euros a l'associació, alhora que es compromet a cedir un espai municipal a l'entitat per emmagatzemar aliment o altre material necessari per a la gestió de les colònies de gats. En paral.lel, facilitarà les acreditacions necessàries per a alimentadors autoritzats de les colònies i s'acorden els protocols d'actuació a seguir en casos d'animals ferits en a la via pública o la detecció de cadells nascuts a les colònies del municipi.

Per altre banda, Niu de Petjades serà l'encarregat d'identificar i actualitzar les ubicacions de les colònies de gats per tal de valorar el seu estat i manteniment, «promovent sempre que es pugui, i d'acord amb el propi Ajuntament, la unificació d'aquestes colònies» i establint en quines d'aquestes serà prioritari actuar. Un dels objectius d'aquest control serà l'esterilització de gats d'acord amb el programa de captura, esterilització i retorn (CER) seguint el protocol establert d'acord amb la normativa actual de protecció dels animals.

Amb aquestes actuacions l'Ajuntament podrà comptar amb una relació de colònies de gats, realitzant-ne alhora un control. En la firma del conveni hi ha participat l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés i Cèlia Sánchez com a representant de l'Associació Protectora d'Animals Niu de Petjades.