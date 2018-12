El Consell de la Infància del Bages es compromet a «reivindicar la bona convivència»

El Consell de la Infància del Bages, convocat pel Consell Comarcal, ha celebrat el primer plenari del curs amb l'objectiu d'establir les bases del projecte que es treballarà enguany des d'aquest òrgan de participació: proposar accions de millora de la convivència entre persones i amb el medi natural. La sessió ha estat dinamitzada per Manel Justícia i hi ha participat 110 nens i nenes de dotze municipis: Artés, Callús, Manresa, Sallent, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, El Pont de Vilomara, Navàs, Balsareny, Castellnou del Bages, Sant Fruitós de Bages i Súria. Les participants han realitzat activitats de coneixença i dinàmica grupal per afavorir la identificació de situacions vinculades als eixos de treball d'aquest projecte.

El conseller de l'Àrea d'Educació del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, ha explicat que «la participació i la implicació dels infants en els diferents aspectes que afecten al seu passat, present i futur és extremadament positiu, ja que la seva mirada contribueix a la identificació de mancances i la proposta de millores. Enguany volem els diferents consells de la infància treballin conjuntament per aconseguir una societat més justa, cohesionada i sensibilitzada amb la cura del territori».

Els eixos amb els quals es treballarà aquest curs són la diversitat sociocultural i la cura del medi ambient. El primer eix és el vertebrador del projecte, que persegueix l'objectiu d'aconseguir l'equitat de les minories o col·lectius que estan en desigualtat de condicions per diferents motius: classe social, cultura, gènere, orientació sexual, origen migrant i/o diversitat funcional. Pel que fa a l'eix mediambiental, l'objectiu és el foment de l'estima, cuida i millora del medi ambient en el que convivim, tant el natural com l'urbà.

Una de les novetats més destacades del projecte d'enguany és la metodologia amb la que es treballaran aquests eixos. El Consell elaborarà un seguit de vídeos en els quals un personatge fictici -un astronauta- introduirà el tema a reflexionar i tractar pels infants, i els interrogarà sobre aspectes a treballar. En paral·lel, es crearà un web on es penjaran tant el material audiovisual com altres recursos pedagògics, per tal que cada consell d'infants municipal pugui realitzar les activitats corresponents. A més, aquest web serà interactiu i els nens i nenes podran fer preguntes a l'astronauta i parlar entre ells per resoldre dubtes i treballar coordinament.

Un cop realitzada aquesta primera sessió al Palau Firal, el Consell de la Infància del Bages celebrarà un segon plenari a finals del mes de gener per compartir el treball realitzat en cadascun dels consells dels municipis participants i delimitar actuacions concretes. En aquest sentit, l'objectiu és que cadascun d'ells prepari propostes d'accions concretes com per exemple una jornada de foment de la diversitat i un manual de convivència amb els espais naturals.