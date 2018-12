400 músics i cantaires portaran el «Messies» de Händel al pla de Lledoners

Mai el popular Messies de Georg Friedrich Händel s'ha interpretat amb un cor de 350 veus i una orquestra de 35 músics professionals a l'entorn d'una presó, però dissabte a les 12 del migdia per primera vegada es podrà escoltar. Membres de l'Associació el Mesies Paricipatiu que porten aquesta obra cada any a Barcelona (avui la interpreten a l'Auditori) van decidir fa unes setmanes fer una convocatòria per portar l'obra a Lledoners. Van demanar als que participen en les cantades populars de Barcelona qui s'hi apuntaria, van obrir el ventall a altres cantaires que coneguessin l'obra i en pocs dies van completar un cor que estarà acompanyat de solistes professionals i per una orquestra també professional.

El cor serà dirigit per un expert en el cant coral, Alfred Cañamero, que entre d'altres és el director de la Coral Mixta d'Igualada, del Cor Cantus Barcelona i del Cor d'Homes d'Osona. I entre les veus solistes hi haurà les sopranos Sandra Roset i Anna Casadevall, la mezzo Tanit Bono, els tenors Pablo Larraz, Jorge Juan i Jordi Casanova, i els baixos Josep Ramon Olivé i Joan García-Gomà.

Albert Bardolet, músic i professor osonenc i un dels impulsors de la cantada a Lledoners, ha explicat que el gruix dels músics provenen de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i de l'Orquestra Sinfònica del Vallès (OSVallès). Tant en el cas dels músics com en el dels cantaires han hagut de dir prou per poder presentar unes formacions «equilibrades», segons el mateix Bardolet.

La professionalitat no era només una necessitat per la qualitat interpretativa, sinó que també es tractava de disposar d'experts en l'obra per poder fer una interpretació sense que pràcticament s'hagi assajat abans.

Bardolet ha explicat que la voluntat dels organitzadors és tocar i cantar encarats a Lledoners, perquè els 7 presos que hi ha tancats al centre penitenciari puguin sentir la interpretació. És obvi que també se sentirà a la vora de la formació coral i que una orquestra de 35 membres que acompanyi un cor de 350 veus tindrà potència, però la interpretació es farà sense micròfons ni amplificadors i es tracta d'un espai molt obert, la qual cosa complica la qualitat de l'audició.

Bardolet ha assegurat que «ha estat un procés molt maco», per la gran quantitat de músics que s'han posat a disposició de la iniciativa. «Hem hagut de dir prou als cantaires, sobretot a les veus femenines, als músics i als solistes», que també actuen voluntàriament com la resta de membres. I amb relació al conflicte que ha portat els polítics catalans a la presó, ha afirmat que «el que podem fer els músics per contribuir a la causa és portar escalf, estima i afecte a través de la música».

Encara està per tancar l'acte de manera definitiva, però els impulsors d'aquest particular Messies s'han posat d'acord amb familiars dels presos i compten que alguns podrien assistir a l'acte. No podran oferir un Messies complet per les circumstàncies de l'espai, però Bardolet ha explicat que serà una versió amb fragments de més de 90 minuts.



Cant i procés

La proposta d'aquest proper dissabte a Lledoners ha estat oberta, de manera que el fet de participar en una iniciativa com el concert participatiu de Barcelona no pressuposi haver de ser demà passat a la presó de Sant Joan. Aquest grup, però, ja ha mostrat en altres ocasions el seu suport al procés català i sobretot als presos. Com va passar ahir en el Concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català al Palau de la Música, la interpretació del Messies el desembre passat es va tancar amb crits de llibertat a favor dels polítics que han estat empresonats.

Per a diumenge també es preveu una actuació amb molta gent, amb la participació de Vic a partir de 2/4 de 12, dels membres de Música per la Llibertat a les 12, de més de 300 dansaires de l'Agrupació d'Esbarts de Catalunya i dels Escoltes del Romeva.