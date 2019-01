Sant Vicenç defensa la continuïtat de l'Aplec del Panellet a Vallhonesta

Els grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet han consensuat un comunicat en què reiteren la voluntat que Sant Pere de Vallhonesta continuï sent l'escenari de l'Aplec del Panellet. El conflicte entre el bisbat de Vic i el propietari de la finca on hi ha l'església de Sant Pere de Vallhonesta i la casa de Cal Campaner per la titularitat de les dues propietats va obligar a canviar d'emplaçament el darrer aplec, que històricament l'han organitzat el Centre Excursionista i els veïns de la zona en aquest indret el dia 1 de maig.

El conflicte té l'origen en els nombrosos processos d'immatriculacions que ha dut a terme l'Església arreu del país i que també s'ha produït a Sant Vicenç de la mà del Bisbat de Vic. Segons manifesten des del consistori, «el Bisbat, amb l'excusa d'una suposada venda de l'indret i la possibilitat de perdre l'ús públic dels dos edificis, va engegar el procés d'immatriculació». En aquest sentit, els grups municipals asseguren que «no entenem el procediment que s'ha dut a terme, la manca d'informació i poca transparència d'una operació que estem convençuts que s'hauria pogut fer d'una altra manera».

Des de l'Ajuntament pensen que Sant Pere de Vallhonesta ha de continuar responent a l'interès de tot el poble, ja que «es tracta d'un dels nostres símbols i entenem que s'ha de preservar la gran feina que ha fet històricament el Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet, sempre amb l'acord amb el propietari».