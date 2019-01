La CUP de Santpedor fa enquestes per prendre el pols a la població

La CUP de Santpedor ha posat en marxa una campanya d'enquestes per prendre el pols al poble i poder conèixer de primera mà els neguits i les propostes dels veïns i veïnes del municipi. L'enquesta ja està disponible tant en format paper com en digital.

La formació ha posat en marxa aquesta iniciativa perquè considera que «la participació activa de la població en els assumptes públics ha de ser un dels motors principals de la nostra acció política». La CUP ha fet arribar l'enquesta de paper a les llars del municipi, que, un cop omplerta, es pot dipositar a la bústia que s'ha habilitat a l'ateneu popular Ca la Teia. També es pot fer servir la versió digital, a la qual es pot accedir a l'enllaç bit.ly/enquesta_cupsantpedor.

Un cop s'hagi fet el buidatge de les dades, la CUP iniciarà un cicle de debats oberts al voltant dels diferents temes que s'hagi observat com a prioritaris per al poble. Aquests espais de diàleg serviran per «posar en comú neguits i queixes, però també per cercar solucions i fer propostes», apunten des de la formació.

Aquests temes també és previst que s'incloguin en els grups de treball que ja existeixen o, si escau, se'n crearan de nous. Aquests grups de treball, dividits en diferents eixos temàtics, «pretenen crear un procés de reflexió col·lectiu i alhora ser un espai d'apoderament popular».