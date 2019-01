Callús inicia els treballs per finalitzar el projecte d'urbanització dels Manxons

Per resoldre aquesta situació, l'equip de govern va decidir enfocar la finalització de la urbanització i, d'acord amb els propietaris, fer les obres necessàries per donar per conclòs el projecte d'urbanització. A més, es van fer gestions amb la Diputació per acabar també, i deixar en situació més transitable, les voreres de la carretera de Sant Mateu, en el primer tram de la urbanització. D'aquesta manera, segons informen des del consistori, «s'acabaran de completar totes les mancances i els Manxons passarà a ser una part normal de Callús». L'Ajuntament preveu tenir enllestits els treballs en el termini de dos o tres mesos.

D'altra banda, les Tines dels Manxons, que són un testimoni del passat del municipi de fa dos o tres segles, tenen en marxa un projecte per convertir-les en un actiu per atreure visitants al municipi. Per això, l'Ajuntament es va acollir a una subvenció de fons europeus per poder-ne fer una primera rehabilitació. A final d'any, va sortir a licitació el projecte, que dirigirà el Consell Comarcal, ja que formarà part d'un conjunt més ampli d'obres que pretenen reforçar la vocació i els atractius turístics de la comarca del Bages.