Un cap de setmana farcit d'actes

? A banda de l'arribada de la caminada, l'esplanada de Lledoners acollirà aquest cap de setmana nombroses activitats per acomiadar els independentistes presos. Aquest matí hi haurà una trobada de gegants amb unes 80 colles i una concentració del grup Escamots Catalans Motards. A les 20.45 h serà la vegada 200 que Joan BonaNit els desitjarà la bona nit. Hi haurà una actuació de diables i una cantada del «Bona Nit» dels Pets. Demà hi actuaran els Músics per la Llibertat i l'Orfeó Català.