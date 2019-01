Sant Fruitós pren mesures per rellançar el mercat de Torroella

Posar una parada al mercat de Torroella de Baix és gratuït durant tot l'any. L'Ajuntament va aprovar aquesta mesura en les ordenances fiscals d'aquest any 2019, amb l'objectiu de reactivar-lo. Actualment el mercat, que es fa cada dimecres, té tres parades autoritzades de quatre possibles, motiu pel qual s'augmentarà el nombre de parades permeses en el reglament municipal de mercats, per donar més possibilitat d'ampliació. Aquesta setmana el mercat ja ha disposat d'un total de tres parades instal·lades: una de roba, una de fruita i verdura, i una de bacallaneria i venda d'olives, fet que no passava des de feia anys. Si el nombre de parades s'amplia durant l'any, s'estudiarà una reubicació del mercat en un espai més gran, dins del mateix barri.