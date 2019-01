Un nou giny amb graelles per coure ràpid les botifarres

? Allò que no es veu, sovint resulta molt més interessant que no sembla. Darrere de la marxa de Sant Fruitós hi ha un centenar de voluntaris i una preparació que inicia l'esprint final el dijous abans de la caminada quan es fa el marcatge de tot l'itinerari. «El divendres es poleixen detalls i el dissabte es fa una repassada per si hi ha hagut alguna alteració», explica Josep Ayala, de l'organització. El diumenge, a les 6 del matí, es ressegueixen novament els recorreguts perquè a les 8 del matí estigui tot a punt per donar el tret de sortida. A nivell logístic, la gran novetat de la jornada d'ahir va ser la nova graella: un giny creat per Jordi Quintana i Andreu Descals que permet coure fins a 340 botifarres en un quart d'hora, en dues plataformes que es poden girar amb una maneta. Tot un avenç.