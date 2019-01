Castellnou protegeix amb una xarxa metàl·lica el talús de la carretera d'accés

Castellnou de Bages ha finalitzat els treballs de col·locació d'una xarxa metàl·lica de protecció al talús de la carretera d'accés al municipi. L'alcalde de Castell-nou, Domènec Orrit, ha destacat que «és una obra cabdal per a la seguretat dels nostres veïns perquè és un tram d'alta perillositat per la constant caiguda de pedres». Amb aquesta actuació es resol de forma definitiva la seguretat en l'accés principal al municipi de Castellnou. Durant els treballs s'ha aprofitat també per il·luminar tota l'àrea mitjançant leds de baix consum. Aquesta obra ha estat subvencionada íntegrament per la Generalitat de Catalunya.

Després de netejar i sanejar tota la zona d'actuació s'han col·locat 3.900 m2 de malla metàl·lica galvanitzada de triple torsió. Al peu del talús s'ha col·locat un cable d'acer galvanitzat de 12 mm de diàmetre ancorat cada 4-8 metres amb garrotes d'acer de 20 mm de gruix i de 80 cm de longitud doblant la malla.