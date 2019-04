ERC de Súria presenta una llista profundament renovada

ERC Súria ha presentat una llista per a les properes eleccions municipals completament renovada i que estarà encapçalada per Marta Viladés i Ribera, que es presenta per primera vegada, i que tindrà com a segon Jordi Sala, actual regidor de Promoció Econòmica a l'Ajuntament. La llista està integrada per 21 persones, en què destaca la barreja de joventut i experiència en una llista «molt transversal». Viladés és llicenciada en Ciències Ambientals i ha estat implicada en diverses entitats. La candidata va remarcar que «em sento preparada per afrontar aquest repte i contribuir a transformar els problemes de Súria en oportunitats per millorar el poble i fer-lo més modern i sostenible». i que «les polítiques d'Esquerra són des de tots i per a tothom».