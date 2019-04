Torna la Festa Alícia't amb més de 150 activitats d'alimentació i gastronomia

Voleu saber com aplicar les tècniques més punteres d'El Bulli a la cuina de casa vostra? O descobrir què menjaven les persones al neolític, ara fa més de 6.000 anys? Teniu ganes de fer una volta gastronòmica per les comarques de Barcelona sense moure-us de lloc a través del vi i el formatge? Escoltar els consells i les experiències de xefs amb estrella Michelin, o venir en família a gaudir del ritme i l'energia del grup Sabor de Gràcia?

El cap de setmana del 6 i 7 d'abril la Festa Alícia't porta a Món Sant Benet més de 150 activitats al voltant de l'alimentació i la gastronomia a mida per a foodies, adults i famílies. Un ampli ventall de propostes lúdiques i festives que posen la cuina al servei del gran públic i fan prendre consciència a grans i a petits de la importància de cuidar-se i seguir uns bons hàbits alimentaris. Així mateix, la proposta posa en valor i dona visibilitat a la riquesa turística i gastronòmica del territori.

Alícia't, la festa de la gastronomia de les comarques de Barcelona, és una iniciativa de la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Alícia i la Diputació de Barcelona que té lloc cada primavera al complex de Món Sant Benet, a la comarca del Bages. La iniciativa concentra cada any milers de persones en un sol cap de setmana i és una aposta de l'equipament per donar a conèixer la tasca que desenvolupa la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència) amb la filosofia d'aprendre tot divertint-se.

La festa gira al voltant de dos grans eixos: un espai expositiu, que esdevé un gran aparador dels atractius turístics i gastronòmics de les comarques de Barcelona, i un extens programa d'activitats que inclou tallers, demostracions de cuina, tastos i espectacles, entre altres propostes.



El coneixement i l'experiència dels cuiners d'Alícia



Tot i que el focus principal de la Festa Alícia't es posa any rere any en els seus assistents, enguany la Festa vol posar l'accent en uns altres protagonistes: els cuiners de la Fundació Alícia que dia rere dia treballen sumant coneixement, constància, recerca i voluntat personal per desenvolupar projectes que apropen la cuina a tothom i milloren la qualitat de vida de les persones.

Tallers com La cuina d'El Bulli a l'abast de tothom de la mà del xef Marc Puig-Pey, actualment a la Fundació Alícia però abans disset anys a la cuina d'El Bulli, o Cuina del món. Innovació per a esportistes amb Vini Martini, xef de la Fundació Alícia i de la selecció australiana de futbol en mundials i jocs olímpics, en són bons exemples. Les propostes dels xefs d'Alícia també donaran visibilitat entre altres a la Dieta neolítica, conjuntament amb el Dr. Juanjo García Granero, de la Universitat d'Oxford, o ens permetran identificar i gaudir de les peculiaritats de la cuina gitana amb Halar, cuina gitana a Catalunya.



Tastos guiats de productes de proximitat



Un any més, Alícia't manté el format de l'Aula dels Sabors: tastos guiats per a especialistes que permeten descobrir els productes i projectes agroalimentaris més singulars de la demarcació de Barcelona. Enguany l'espai planteja 4 propostes diferents:



El Cardener i la ruta de la sal

Volta gastronòmica a les comarques de Barcelona amb vins i formatges

El Lluçanès més saborós. La ruta del pa i la llet

Varietast: Benvinguts a un món de sabors extraordinaris, olis, llegums, vi i imaginació culinària.

Petits xefs



La Festa Alícia't convida a viure un cap de setmana en família oferint propostes enginyoses i divertides no només per als adults sinó que arribin i despertin la curiositat per la cuina entre els més petits. Per això, Alícia't no pot entendre's sense les activitats pensades per als més menuts: agents actius i necessaris per viure una festa 100% intergeneracional. Més de cinquanta activitats que van des de tallers per aprendre a preparar pancakes de plàtan per gaudir d'esmorzars saludables a receptes senzilles per crear adaptacions de la cuina del Bulli per als més petits de casa, entre altres.

La festa també comptarà amb un espai de jocs per la mainada, l'animació de la Cia Filigranes i l'espectacle Pescaplastik (Diumenge a les 13,30 h) que tot jugant ensenyarà als petits la importància de reciclar els plàstics i cuidar del nostre mar i dels que hi viuen.