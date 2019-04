Junts per Sant Salvador situa 4 regidors actuals als primers llocs de la llista

junts per sant salvador

Junts per Sant Salvador de Guardiola ha fet pública la candidatura amb la qual aspira a reeditar la victòria obtinguda en les eleccions municipals del 2015, llavors com a Covergència, en uns comicis amb canvi de lideratge.

Tal com ja es va anunciar fa uns mesos, Mario Vendrell agafa el relleu com a candidat a l'actual alcalde, Albert Miralda, que ha presidit el consistori els darrers 12 anys i que ja va anunciar a principi del mandat actual que no repetiria candidatura.

Mario Vendrell encapçala una llista formada per set homes i sey dones, amb moltes cares noves però que manté quatre dels set regidors actuals en els primers llocs. Per sota del nou alcaldable, se situen, en aquest ordre, els ara regidors de CiU (ara membres del PDeCAT, de Demòcrates i independents) Anna Llobet, Manel Garcia i Alba Lloys.

Segueixen Dani Camerino, que a les passades eleccions no va entrar com a regidor, Anna Canal, Òscar Pérez, Toni Ruiz, Vanessa César, Marta Sánchez, Francesc Carafí, Cristina Pacheco, Laura Amador i Josep Junyent.

Vendrell afirma que aquest equip té «projecte de futur, il·lusió, compromís i l'experiència necessària per continuar treballant amb un programa ambiciós però alhora realista, que no vendrà impossibles».

Junts per Sant Salvador detaca que les seves propostes aniran en la línia de «continuar millorant la qualitat de vida de la gent i del seu entorn».