El Pont tanca el 2018 amb un estalvi acumulat de prop d'1,3 milions d'euros

L'Ajuntament del Pont de Vilomara ha tancat l'exercici del 2018 amb un resultat pressupostari de 184.638,83 euros que li permet acumular 1.298.259,68 euros d'estalvi, i ha pogut reduir el deute viu fins al 22,56 per cent. El balanç del compte general es va portar a votació en el darrer ple, i va obtenir el suport de vuit regidors i tres abstencions.

El pressupost incorpora un crèdit amb l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) a deu anys sense interessos, per valor de 267.414,16 euros, que han servit per afrontar la substitució de tot l'enllumenat públic municipal de vapor de sodi per il·luminació led. D'aquesta manera, es redueix la contaminació lumínica, i l'Ajuntament calcula que ajudarà a rebaixar el voltant del 70 per cent la despesa ordinària en aquest concepte.

També s'ha amortitzat el crèdit a proveïdors amb el Ministeri d'Hisenda per valor de 405.021,53 euros.

L'equip de govern apunta que amb aquest pressupost s'han executat les millores a la piscina municipal i al camp de futbol municipal, la construcció d'un nou skate park, la remodelació del casal, la instal·lació d'un parc infantil a River Park i diverses millores urbanístiques i de serveis als diferents nuclis de població.