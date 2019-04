Adif afirma que la línia de Renfe de Manresa a Terrassa «és segura», malgrat els accidents

Representants de l'empresa pública Adif van assegurar ahir davant una delegació d'alcaldes i presidents comarcals de la Catalunya Central que, malgrat els dos accidents mortals que es van registrar en poc més de dos mesos (el novembre a Vacarisses i el febrer a Castellgalí), la línia de Renfe entre Manresa i Terrassa compleix tots els paràmetres de seguretat.

Així els ho va transmetre el director d'Operacions Nord-est d'Adif, Carlos Quingles, segons van explicar fonts de la delegació, qui també els va reiterar els compromisos manifestats pels responsables del ministeri de Foment en la reunió que van mantenir el mes de febrer passat a Madrid.

Compromisos que passen per la propera posada en servei de sistemes de seguretat, que inclouen, en una primera fase, l'anomenat mecanisme de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB), ja que la de Manresa és l'única línia de Rodalies que no en té, i un sistema de seguretat innovador que s'utilitza habitualment en les línies d'alta velocitat però no a Rodalies de gestió de trànsit.

El BAB consisteix en la presència de senyals i semàfors en els dos sentits de la marxa en cadascuna de les dues vies. Aquest sistema permet la frenada automàtica d'un tren en cas que circuli en sentit equivocat.

Unes actuacions que, segons el ministeri, ja estaven previstes des de fa un any i mig, molt abans que tinguessin lloc els dos accidents mortals.

Aquests compromisos es van posar damunt la taula en la reunió que ahir al matí van mantenir els alcaldes i els consells comarcals afectats per la línia R4 entre Ter-rassa i Manresa a les oficines de l'estació de Sants amb el coordinador de Rodalies, Pere Macias, i els màxims responsables de Renfe i Adif a Catalunya per constituir la comissió de seguiment dels projectes de millora d'aquesta línia.

En representació dels municipis afectats, a la reunió d'ahir hi van assistir els alcaldes de Manresa, Valentí Junyent; Castellgalí, Cristòfol Gimeno; Vacarisses, Antoni Massana; i l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer. També, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa i gerent del Consorci Viari, Marc Aloy; la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicenç, Carme Jiménez; i el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Jordi Calsina.

Hi van ser presents també el president del Consell d'Alcaldes del Bages, Ferran Estruch; el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas; la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón; així com representants del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

La reunió es va obrir amb una intervenció del coordinador dels plans d'actuació de la xarxa de Rodalies a Catalunya, Pere Macias, que ha avançat les grans línies del futur Pla de Rodalies, que actualment està en elaboració i que va assegurar que es presentarà al final del proper mes de juny o al principi de juliol.

Posteriorment, la directora de Rodalies de Renfe a Catalunya, Mayte Castillo, va exposar les actuacions que s'estan fent per millorar les estacions de la R4 i fer-les totalment accessibles.