Empleats, familiars i clients de Caixabank fan de voluntaris en activitats socials

CaixaBank ha portat a terme al llarg d'aquests primers dies d'abril el que l'entitat denomina Setmana Social, durant la qual fa que empleats, familiars i clients de l'entitat coneguin de primera mà la tasca que duen a terme les associacions i col·lectius socials amb què col·labora a través de la seva acció social. Durant aquests set dies, un de cada quatre empleats de CaixaBank, la Fundació La Caixa, CriteriaCaixa i filials participen, de forma voluntària, en algunes de les més de 3.100 activitats que unes 1.460 entitats socials locals han posat a la seva disposició a tot l'Estat.

Al Bages, els voluntaris que han volgut adherir-se a aquesta iniciativa solidària han pogut fer-ho participant en alguna de les 24 activitats proposades per 10 entitats socials del Bages en un total de 8 municipis: Artés, Castellgalí, Gironella, Manresa, Navarcles, Navàs, Santpedor i Súria.

Entre les activitats dutes a terme a la comarca hi ha tallers, passejos i exercicis de psicomotricitat amb la gent gran, classificació i organització d'aliments i roba al banc dels aliments, suport a activitats a la Unitat de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, activitats esportives i tallers d'educació financera per a persones amb discapacitat o suport al servei de dutxes de la Fundació del Convent de Santa Clara, entre d'altres.

Un total de 10 entitats socials del Bages han col·laborat amb la Setmana Social. Entre aquestes hi ha la Fundació Ampans, la residència d'avis del barri de la Sagrada Família, la Fundació del Convent de Santa Clara, Althaia, la residència d'avis de Navàs, la Institució Benèfica Amics dels Avis, l'Ajuntament de Santpedor i el Banc dels Aliments d'Artés, entre d'altres.

Enguany, l'entitat financera s'havia fixat com a un dels objectius obrir la Setmana Social als clients i que aquests coneguin sobre el terreny els projectes de les entitats socials bagenques amb les que col·labora a través de l'Obra Social La Caixa.

Marc Vilaseca, client de l'oficina de Sant Vicenç de Castellet, és un dels que hi ha pres part, compartint un partit de futbol al camp de la Balconada i impartint un taller d'educació financera a usuaris de la Fundació Ampans. Vilaseca, que participava per primer cop a la Setmana Social, explicava que els joves d'Ampans els havien fet una entrevista que després publicaran a la revista del centre. Vilaseca, que col·labora habitualment en diverses curses solidàries, subratllava «l'alt nivell de les preguntes sobre un tema com les finances que no és fàcil. Han estat uns periodistes de primer nivell».