Sant Joan completa els treballs de millora al parc Alzines

L'Ajuntament de Sant Joan ha completat la rehabilitació i millora del parc Alzines, que ha consistit en la construcció d'una nova entrada, la instal·lació d'una zona infantil i la creació d'un sistema per a la retenció del sauló.

Després d'aquestes obres, els usuaris amb problemes de mobilitat ja no hauran de fer tota la volta per accedir al parc, ja que s'ha dotat l'espai d'un nou accés, que en el futur també tindrà una barana. S'ha dotat el parc d'un espai infantil, amb una zona de tobogans i d'escalada per accedir-hi, i uns gronxadors. I també s'han resolt els problemes d'acumulació d'aigua.