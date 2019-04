Fucimanya celebra l'aplec amb unes 75 persones

El tradicional aplec de Dilluns Sant al santuari de Fucimanya va reunir ahir unes 75 persones, majoritàriament d'Avinyó, Artés i Sallent, i algunes de les quals hi van anar a peu, com és costum, malgrat que aquest cop el temps no acompanyava gaire. La missa de les 11 va incloure el cant dels goigs, i en acabat, es va oferir esmorzar a tots els assistents. El santuari de Fucimanya rep visites de procedència diversa, i aquesta mateixa setmana se n'espera una d'un col·legi de claretians de Las Palmas, i dos grups més, de Roma i de França.