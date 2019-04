La mediació ja resol més de la meitat de les queixes de consum a la Catalunya Central

El 56% de les reclamacions de consum que es van fer l'any passat a la Catalunya Central es van resoldre per la via de la mediació o de l'arbitratge, segons les dades de la memòria de l'Agència Catalana del Consum, que es van presentar ahir a Manresa. De la mateixa manera, a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i Osona es van atendre prop de 5.600 consultes, el 7% menys que el 2017. El sector de les telecomunicacions i Internet és el que acumula més reclamacions.

Segons la memòria del 2018 de l'Agència Catalana del Consum, del total de les 1.838 reclamacions rebudes a la demarcació, el 56% es van resoldre per la via de la mediació o l'arbitratge. En concret, del total de reclamacions resoltes, el 48,31% van ser per la via de la mediació (888 casos resolts) i el 7,72% mitjançant l'arbitratge de consum (142 laudes dictats).

Si es compara amb l'any anterior, els casos resolts per acord de mediació han experimentat un augment del 7,12% respecte al 2017, mentre que els laudes arbitrals van disminuir el 3,52%. Les telecomunicacions i Internet continuen sent el sector amb més casos resolts.

Durant la presentació de les dades, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabeth Abad, va valorar positivament l'augment de casos resolts per acord de mediació o arbitratge i va destacar l'aposta que es fa per aquestes dues vies «perquè són acords entre les dues parts que es resolen de manera eficient i gratuïta» i eviten la via judicial.

Pel que fa a les consultes ateses per l'Agència a la Catalunya Central, es va registrar un descens del 7% amb un total de 5.599 consultes rebudes. Els serveis de telecomunicacions i Internet (amb el 30,2%) i els serveis bàsics d'aigua, electricitat i gas (amb el 21,2%) acumulen la majoria de les consultes. D'altra banda, l'any passat es van rebre 122 denúncies de consum a la regió central, el 4,27% més que el 2017, i el nombre d'establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es va situar en els 470, que significa el 5,42% de total de Catalunya.



24.000 articles retirats

L'any passat, es van registrar 3.004 productes alertats a tot Catalunya i l'Agència Catalana del Consum va retirar 24.060 articles del mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles retirats van ser material elèctric i lluminàries i joguines.