Talamanca reformarà el Casal de la Quintana per a actes cívics i culturals

La Diputació de Barcelona ha enllestit el projecte executiu per a l'adequació del Casal del barri de la Quintana de Talamanca perquè pugui acollir activitats cíviques i culturals amb les condicions de seguretat i accessibilitat necessàries i que ara no té. Amb el projecte a la mà, l'Ajuntament podrà licitar les obres, que tenen un cost previst de 288.113 euros.

L'edifici consta de dos espais: d'una banda, hi ha una sala a la primera planta, i de l'altra, un magatzem a la planta soterrani. L'objectiu de les obres que es portaran a terme és adequar la planta baixa de l'edifici existent per a l'ús de casal, on es podran fer tallers, exposicions, reunions d'entitats i activitats formatives.

Els treballs es realitzaran en dues fases per poder facilitar la inversió, de manera que primer es posarà en funcionament una aula, un office, un magatzem de proximitat i els serveis sanitaris. En una segona fase es posarà en funcionament la resta de la planta, amb una sala de més capacitat que estarà comunicada amb el primer espai.