El centre bagenc també forma animals per a projectes socials i d'integració

El centre no només forma gossos de rescat. Des de fa un parell d'anys, els responsables de Tres Pins també s'han especialitzat en la formació d'animals per a projectes d'integració social i per a teràpies. «Si els gossos de rescat participen en operatius de salvament, sempre que Bombers ens truquen, aquesta iniciativa respon, més aviat, al funcionament intern de Creu Roja, i la demanda és, principalment, de psicòlegs que creuen que el gos pot ajudar en projectes d'integració», explica el responsable del centre de Balsareny, Enric Bruch.

No tots els gossos serveixen per a aquest tipus de tasques, a diferència dels operatius de rescat (en què cans de totes les races es poden entrenar). Les proves per acreditar que gos està preparat per participar en aquest tipus d'iniciatives són dures i n'han de superar un total de 50. Bruch, però, assegura que molts cops ha quedat sorprès del que poden arribar a aconseguir aquests animals. «Sé d'un cas d'un noi problemàtic que no anava mai a classe, marxava cap a casa. Amb el gos es va aconseguir que cada dia assistís a l'aula», explica el responsable de Tres Pins.

«El cert és que aquests gossos a vegades han de rebre cops i són víctimes de situacions violentes per part de les persones que reben la teràpia, per aquest motiu han de ser especials i han de saber estar molt calmats», explica. Una de les proves és, precisament, estar envoltat d'un grup de persones que fan veure que estan exaltades i el gos ha de saber conservar la calma i, també, tranquil·litzar tothom. Al centre de Balsareny tenen vuit gossos amb capacitat per participar en projectes terapèutics i d'integració.