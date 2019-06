ERC i la CUP treballen per reeditar el pacte de govern a l'Ajuntament d'Artés

ERC i la CUP podrien repetir el pacte de govern d'aquest darrer mandat a l'Ajuntament d'Artés. És l'objectiu amb què treballen totes dues formacions a partir d'una primera trobada, en què s'ha posat de manifest la voluntat de tornar a sumar i fer majoria, però aquesta vegada amb una única alcaldia a mans dels republicans, i no pas compartida, dos anys cada un, com han fet ara.

Els resultats de les eleccions del 26 de maig van donar a ERC sis regidors, dos més que el 2015, i el doble que a la CUP, que s'ha quedat amb els tres que ja tenia. La igualtat de fa quatre anys, en què tan sols els separava una diferència de vint vots, va propiciar una alcaldia partida, però ara uns i altres entenen que li correspon exclusivament a ERC. Aquest acord donaria el lideratge a Enric Forcada, que valora molt positivament la trobada amb els cupaires i assegura que hi ha «bona predisposició» a continuar negociant per totes dues parts. Explica que es formaran comissions entre els dos grups per treballar conjuntament altres temes com la manera de quadrar el programa, les regidories, les retribucions, o el funcionament intern.

Precisament, «i més enllà de noms i de demanar regidories concretes», el programa i el funcionament intern són «la pedra angular» que la CUP posarà sobre la taula en les negociacions, apuntava ahir a aquest diari el seu portaveu Pere Bitriu. Destaca les «bones sensacions» de la trobada amb ERC, i confia que s'avançarà en les negociacions, en part per l'experiència que tots dos grups ja tenen d'aquests quatre anys, i en aquest sentit és optimista però prudent, perquè «no hi ha res fet».

L'entesa entre ERC i la CUP deixaria a l'oposició Junts per Artés, que ha perdut quatre dels sis regidors que tenia, i Cs, que entra per primer cop a l'Ajuntament d'Artés amb dos. Forcada vol comptar amb ells «per a temes de poble».