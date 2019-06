Un acord entre ERC, PSC i EC farà Adriana Delgado nova alcaldessa de Sant Vicenç

ERC, PSC i EC (Sant Vicenç en Comú) han signat un acord aquest dijous per governar el proper mandat a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Adriana Delgado, cap de llista d'Esquerra, que va ser la llista més votada a les municipals, serà escollida alcaldessa en el ple de constitució d'aquest dissabte. Els resultats de les eleccions van donar un total de 5 regidors als republicans, 2 als socialistes i 1 als comuns, que sumen majoria absoluta en un consistori de 13 representants, i que deixarà a l'oposició a Junts per Sant Vicenç, que havia governat al poble els últims 12 anys.

L'acord de govern expressa, entre les seves bases, que es dona resposta a la voluntat de la ciutadania de formar un govern des de la pluralitat, amb voluntat de canvi i en clau progressista i des del convenciment que cal garantir una majoria estable de 4 anys de govern a Sant Vicenç de Castellet per afrontar els reptes que el poble demanda. El pacte també especifica que aquesta nova etapa política es basarà en el diàleg i el respecte a tothom; que prioritza, en la seva acció de govern, els valors de la igualtat i la justícia social i que es basarà, fruit del debat i consens, en els programes electorals de les forces signants. L'acord, a més, recull que cadascuna de les formacions podran mantenir amb llibertat de vot els seus espais polítics propis. Per últim, hi ha el compromís de redactar un Pla de Mandat que concreti de forma executiva el desenvolupament de les propostes programàtiques.

La signatura de l'acord ha tingut lloc aquest dijous al vespre. Per part d'ERC ha estat a càrrec d'Adriana Delgado com a cap de llista, i d'Albert Mulero, president comarcal del partit; per part del PSC, hi havia Míriam Rubio Molina, cap de llista, i Cristòfol Gimeno, primer secretari de la Federació Bages, Berguedà i Solsonès; i per part d'En Comú, Joan Baptista Costa Blázquez, alcaldable, i Laura Massana, coordinadora d'EC Bages, Berguedà i Solsonès.