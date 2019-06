Sant Fruitós de Bages recull les candidatures a pubilla i hereu

Els interessats a presentar candidatura per ser escollits com a pubilla i hereu de Sant Fruitós de Bages durant el 2019 poden fer-ho fins al 27 de juny. Han de ser joves nascuts entre els anys 1997 i 2002 i l'elecció es basarà en un examen escrit i una entrevista on el jurat valorarà cada candidat per emetre un veredicte.

Les inscripcions es poden realitzar enviant un correu electrònic amb la candidatura a pubillatge.sfb@gmail.com, o presentant la documentació a l'àrea de Cultura o al NexeJove. El divendres 5 de juliol, a les 8 del vespre, al Cobert de la Màquina de Batre, els actuals pubilla i hereu de Sant Fruitós, Mariona Sagués i Roc Grandi, donaran relleu als nous representants en un acte emmarcat dins la festa major d'estiu.