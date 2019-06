El Bages promou tallers gratuïts per enfortir el sector turístic de la comarca

El Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç han posat en marxa un seguit de tallers gratuïts adreçats a professionals del turisme per promoure tècniques que ajudin a enfortir aquest sector a la comarca, i que combinaran sessions presencials i en línia amb visites a les empreses.

Són tallers pensats especialment per a tècnics d'atenció al client i altres professionals, perquè aprenguin noves tècniques d'optimització de recursos, i també per millorar la competitivitat d'organitzacions públiques i privades i de les destinacions turístiques. Els tallers incidiran en qüestions com el màrqueting, la reputació en línia, la sostenibilitat i la gestió de clients.

El primer taller es va fer ahir a l'hostal Soler de Sant Joan, i es va centrar en la diversitat dels recursos naturals i culturals del Bages. El següent serà el 22 de juliol a la Seu de Manresa, i es parlarà de la Llei orgànica de protecció de dades. El tercer es farà en dues sessions, el 30 de setembre i el 7 d'octubre, al mas Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada. Es parlarà de la comunicació a través d'Internet i de com teixir estratègies de fidelització dels clients, i el reconeixement de marques a través de les xarxes socials.