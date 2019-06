Cardona instal·la dos desfibril·ladors més, a la Coromina i a la plaça Maragall

L'Ajuntament de Cardona ha instal·lat un desfibril·lador extern automàtic a la façana exterior del casal d'avis de la Coromina i un altre a la plaça de Maragall, just a l'entrada de l'escola Mare de Déu del Patrocini i la llar d'infants Aliret. Aquest aparell permet actuar en cas que un ciutadà tingui una aturada cardíaca. En els darrers 8 anys, l'Ajuntament ha treballat perquè hi hagi un DEA a l'entrada de l'ajuntament, al vehicle de la Policia Local, al teatre Els Catòlics, al camp de futbol i al pavelló. L'adquisició de l'aparell, que ha estat subvencionada per la Diputació, és assessorada pels tècnics de Creu Roja de Cardona, que recomanen la seva instal·lació als equipaments públics ja que poden ser decisius a l'hora d'evitar les conseqüències negatives d'una aturada cardíaca. A més, el fet que sigui transportable fa que es pugui traslladar en cas que sigui necessari. L'aparell aplica una descarrega elèctrica a la persona que té una parada cardíaca si comprova que és necessari, i afavoreix la seva reanimació fins que pugui rebre atenció mèdica.