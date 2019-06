Monistrol de Calders salvarà Ca l'Espardenyer i preveu rehabilitar-lo aquest mandat

arxiu particular

L'edifici de Ca l'Espardenyer, ara en desús, es rehabilitarà arxiu particular

El retorn de l'alcaldia de Monistrol de Calders a mans de la CUP amb la constitució del nou Ajuntament, el dia 15, garantirà la preservació de l'antic edifici de Ca l'Espardenyer, i evitarà l'enderroc que pretenia impulsar l'antiga coalició de govern entre PDeCAT i ERC. D'aquesta manera, els cupaires veuen satisfetes les seves pretensions de salvar l'edifici, i ja han començat a treballar de cara a la seva futura rehabilitació, que preveuen completar dins aquest mateix mandat.

La decisió sobre el futur de Ca l'Espardenyer ha estat motiu de polèmica al poble aquests darrers quatre anys amb durs enfrontaments entre govern i oposició, fins al punt que uns i altres han aprofitat les eleccions municipals com a eina de consulta per veure quina era l'opció preferida dels veïns en funció del seu vot, si l'enderroc o la rehabilitació. Els resultats, molt igualats, han donat la majoria absoluta a la CUP, que mesos abans dels comicis ja es va comprometre a salvaguardar l'edifici , com havia defensat sempre al·legant el seu valor històric –és originari del segle XVII–, i convertir-lo en un equipament municipal un cop rehabilitat.

L'Ajuntament va adquirir Ca l'Espardenyer l'any 2007, i actualment està en desús pel seu mal estat de conservació. A més, està fora d'ordenació i, segons la normativa urbanística municipal, del 1990, ocupa un espai destinat a vials, per la qual cosa requerirà d'una modificació parcial de planejament que resolgui aquests inconvenients urbanístics i es pugui preservar i rehabilitar. L'alcalde, Ramon Vancells, assegura que des d'aquest mateix dilluns «ja estem treballant» per dur a terme aquesta modificació, tenint en compte que és un procés que es pot allargar mesos.

Paral·lelament, el nou govern encarregarà el projecte de rehabilitació per poder intervenir en l'edifici tan bon punt s'hagi fet la modificació de planejament, i també s'iniciaran els tràmits per poder catalogar Ca l'Espardenyer com a Bé Cultural d'Interès Local.



Canvis a la futura plaça

La preservació de Ca l'Esparde-nyer també comportarà obligatòriament la necessitat de fer un nou projecte de la futura plaça de l'Escorxador en aquest indret, tenint en compte que la proposta que havia fet el govern anterior preveia l'enderroc de l'edifici.

El projecte, del qual ja s'havia fet l'aprovació inicial, dividia l'espai en tres parts, que preveien una plaça de ciment per a activitats, una zona que combinava pedra i herba, i un espai infantil a l'àmbit més proper a la riera. La CUP partirà ara d'un avantprojecte per redefinir la futura plaça mitjançant un projecte nou que vol elaborar a partir d'un procés participatiu. També sotmetrà a l'opinió dels veïns els usos definitius que haurà de tenir l'edifici de Ca l'Esparde-nyer un cop rehabilitat, dins l'encaix d'un equipament cultural i polivalent.

Vancells compta que dins d'aquest mandat es podrà culminar la rehabilitació de l'edifici i l'execució de la nova plaça, com a mínim la seva part central.