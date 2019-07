El parc de Montserrat tindrà pastora

Diu que ha heretat la seva vocació de l'avi i del pare, que sempre van tenir ramats, tot i que més aviat petits i per a autoconsum. Ara, però, Míriam Ramírez vol fer del pasturatge el seu futur professional, el seu modus de vida. No es pot dir que sigui un cas excepcional, però la particularitat d'aquesta terrassenca de 26 anys és que, si res no ho canvia, es convertirà en la primera pastora del massís de Montserrat.

De fet, ja està exercint, tot i que en fase d'aprenentatge i en procés de consolidar-se. Rodríguez es convertirà en una baula més del projecte que hi ha engegat a l'entorn del parc natural montserratí, d'acord amb els propietaris forestals per aconseguir establir-hi explotacions rendibles de pastura i, alhora, aconseguir que amb la seva activitat es creïn barreres protectores contra els incendis.

Ara fa un temps, el pare de Míriam Ramírez va començar a menar un ramat d'una cinquatena d'ovelles d'una finca de Ramon Soler, de la formatgeria Cal Pujolet de Marganell. Explica que «entre els dos em van donar l'oportunitat d'anar aprenent a fer jo de pastora i d'anar-me endinsant en aquesta activitat».

Amb el seu pare i aquest ramat ha anat fent la pràctica sobre el terreny «i cada vegada m'ha agradat més», afirma. Una formació pràctica que ha compaginat amb uns estudis d'auxiliar de ramaderia que ha cursat on-line, alhora que ajudava el seu pare amb el ramat.

Ara, gràcies a un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, podrà fer realitat el seu somni i tindrà l'oportunitat de viure en una masia –que estava en ruïnes i que s'està rehabilitant- als peus de Montserrat i un ramat que aspira que pugui arribar a ser d'unes 400 ovelles. El seu cas ha estat possible gràcies a un acord amb els propietaris de la finca que permetrà assolir dos objectius: dinamitzar el territori i prevenir incendis, ja que el seu ramat ajudarà a conservar net el bosc.

El ramat de Míriam Ramírez pasturarà per una finca de 300 hectàrees i ajudarà a mantenir net el sotabosc, i evitar així l'elevat risc d'incendi d'aquesta zona. La llet de les seves ovelles es portarà a la formatgeria Cal Pujolet, de Marganell, un dels principals productors de la zona. El seu propietari, Ramon Soler, s'ha mostrat satisfet amb la iniciativa, ja que li permet fer una economia de KM0, «que el consumidor valora». El valor essencial del projecte és que té aprofitaments diversos, ja que tant genera activitat econòmica com ajuda a crear franges de protecció, ja que els ramats són els grans netejadors del sotabosc.

Per poder tirar endavant la iniciativa que farà del pasturatge l'ofici de Míriam Ramírez, també s'han incorporat al projecte Espai Test, un programa que té com a finalitat principal promoure el relleu generacional en les activitats agrícoles i ramaderes. Engloba finques condicionades per tal d'incentivar projectes agrícoles o ramaders en un entorn segur i facilitar la incorporació progressiva de persones noves al camp.

Rodríguez explica que en el seu cas portarà un ramat d'ovelles per l'aprofitament que se'n farà de la seva llet, i també perquè «són més dòcils, més fàcils de portar. La cabra és més punyetera». Ara l'esperen uns mesos en què tots els elements s'han d'anar completant i ajuntant: la seva formació, les obres de rehabilitació del mas on preveu traslladar-se amb la seva família i el creixement progressiu del que serà el seu ramat. «Ara tinc clar que això és al que em vull dedicar. Vull poder viure'n». Mentrestant, segueix el seu aprenentatge al costat del seu pare, agafant confiança amb les ovelles i amb el gos, de qui diu que «encara falta pulir en alguns aspectes, però que treballa molt bé».