Manresa, Navàs i Artés s'alien per acompanyar la pagesia local

Els ajuntaments de Manresa, Navàs i Artés s'han unit per posar en marxa un servei d'assessorament per a la pagesia local. La iniciativa, que arrencarà al setembre, busca facilitar al pagès que ho sol·liciti les eines escaients per millorar el seu negoci.

Així, entre els serveis que els hi oferiran hi ha des de com millorar la comercialització del producte a quines ajudes econòmiques poden demanar. La intenció, han explicat des dels tres municipis, és que el servei creixi i es pugui anar implantant durant el 2020 a altres municipis de la comarca i de la Catalunya Central.