El govern de Sant Joan critica l'oposició per «posar en risc» la convivència veïnal

Una de les botigues on hi va haver l'enfrontament

L'equip de govern de Sant Joan de Vilatorrada (Alternativa per Sant Joan i PSC) critiquen ERC i Compromís, a l'oposició, de «posar en risc» les gestions per solucionar els greus problemes convivència que es van viure fa més de dues setmanes al poble entre veïns pakistanesos i joves del municipi. Els partits del govern creuen que aquests dos grups de l'oposició han utilitzat «notes de premsa» per opinar sobre la problemàtica, i han jugat amb «l'ús de la desinformació».

Alternativa i PSC critiquen, a través d'un comunicat, que ERC i Compromís van posar a la corda fluixa «l'operatiu policial i la tasca professional en la gestió dels incidents» entre autòctons i pakistanesos, tots veïns del municipi. Fa dues setmanes, Sant Joan de Vilatorrada va viure tres episodis de tensió al carrer. Grups de joves i treballadors pakistanesos de dues botigues de queviures del municipi es van encarar tres nits consecutives sense arribar a les mans, però amb molta agressivitat. L'origen seria que algun pakistanès hauria filmat noies del poble, tot i que aquest diari no va poder constatar que n'hi hagi constància material.

Per a l'equip de govern, els retrets d'aquests dos partits van ser «una crítica que, lluny de millorar la gestió del govern, va suposar el risc de la reactivació d'un conflicte controlat».

Polèmica pels plens

Tampoc estalvia crítiques a JxCat, a qui també acusa de «desinformar» perquè, al marge del conflicte veïnal, aquesta formació critica -juntament amb ERC i Compromís- l'incompliment per part de l'alcalde, Jordi Solernou, del règim de sessions plenàries acordat i li reclamen que convoqui els plens quan toca. Unes crítiques que el govern desmenteix totalment. Només Cs es manté al marge de les trifulgues polítiques.

Els tres partits que mantenen l'enfrontament amb el govern remarquen que «cap de les dues sessions de ple celebrades fins ara s'ha fet el dia previst». Els plens del juliol es van dur a terme en dimarts, i el de setembre es preveu fer una setmana abans del que es va aprovar en el calendari de sessions. En aquest sentit, el govern afirma, en el comunicat, que el dia 12 de setembre, en la reunió de la comissió d'Hisenda, es va tractar, com a punt sobrevingut, la data de convocatòria del proper ple municipal. Els tres partits crítics van sol·licitar a l'alcalde que el ple se celebri el darrer dijous de setembre, com estableix el règim de sessions municipals.

L'alcalde es va comprometre, sempre segons el comunicat enviat pel govern local, a estudiar la petició, i va recordar que un possible canvi «queda emparat per la situació d'excepcionalitat que viuen el conjunt de regidors i regidores», sense especificar a què es refereix quan parla d'excepcionalitat. El comunicat continua dient que «es va acordar que es prendria una decisió respecte de la data definitiva del ple».

Poques hores després de la finalització de la comissió, els tres partits van enviar una nota de premsa sobre la data dels plens. Aquests grups polítics esmentaven les sospites que el govern vol aprovar les retribucions dels regidors (que ja van ser tombades en el ple de juliol) quan a la sala plenària no hi siguin tots els regidors de l'oposició i, així, poder tirar endavant la proposta. I és que el govern no té majoria absoluta.

Alternativa i PSC fan palès el seu malestar amb les pràctiques de l'oposició per criticar, a través de notes de premsa, l'equip de govern. I mostren el seu descontentament, precisament, enviant-ne una en què els insta «a cercar l'entesa amb el govern, posar-se a treballar pel municipi i deixar de banda la política a través de les notes de premsa».