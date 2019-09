El bisbat nomena Helin John, d'origen indi, nou vicari de la parròquia de Sallent

El claretià Helin John, d'origen indi, ha estat nomenat pel bisbe de Vic, Romà Casanova, nou vicari de la parròquia de Santa Maria de Sallent. El vicari ja s'ha integrat plenament en la seva nova comunitat sallentina de claretians, després del nomenament oficial el 30 d'agost passat.

Helin John va néixer a Eraviputhanthurai, un poble de pescadors de l'Índia on també va fer els estudis inicials fins al batxillerat, fins que va ingressar al seminari menor de claretians al Kumbakonam, on va cursar Filosofia. L'any 2000 va fer el noviciat a Bangalore, i després, un any de pastoral en una escola a Chennai. Més tard va arribar a Espanya, i es va traslladar a Comillas, on va estudiar castellà i Teologia.

El 2004 va ser enviat a missions universal de claretians a Catalunya, es va llicenciar en Teologia a Barcelona i va aprendre català. L'any 2010 es va ordenar prevere i va treballar en la pastoral del col·legi claret de Valls i com a vicari de la parròquia de la Mare de Déu del Lledó, fins que enguany ha estat destinat com a vicari a la parròquia de Santa Maria de Sallent.