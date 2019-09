El Montepio es converteix en distribuïdor de Teletac

El Montepio ha arribat a un acord amb l'empresa Bip&Drive per oferir dispositius Teletac a cost zero i promoure, d'aquesta manera, que tots els seus associats disposin d'aquest dispositiu, que els permetrà continuar passant per l'autopista C-16 al mateix preu que fins ara. Des de principi de mes, si es passa pel peatge sense disposar de Teletac o de l'aplicació Satelise, automàticament es deixen d'aplicar els descomptes del 45% que des de fa vint anys hi ha en vigor de dilluns a divendres no festius. Si no es té un d'aquests dispositius, el preu de l'autopista surt al mateix preu que fins ara els caps de setmana.